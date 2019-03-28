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Президента Swedbank отправили в отставку из-за подозрений в отмывании денег. Фото: Wabx

Отмывание денег Януковича: президент Swedbank ушла в отставку из-за скандала с финансовыми махинациями

28 мар 2019, 15:12
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Подозрения в отмывании денег из «панамского архива» привели к отставке президента и генерального директора Swedbank Биргитты Бонненсен.

Также Бонненсен подозревают в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает «Медуза».

Отмечается, что указанные подозрения возникли после ряда публикаций в СМИ Швеции, в которых указывается на связь Swedbank с балтийскими фирмами, которые сотрудничали с адвокатским бюро Mossack Fonseca. Указанное бюро подозревают в создании офшорных фирм, с помощью которых политики и бизнесмены отмывали деньги.

В тоже время, руководство Swedbank опровергала всяческую причастность к отмыванию денег.

Позже правоохранительные органы начали подозревать Swedbank в том, что его крупнейшие акционеры получили инсайдерскую информацию о расследовании до того момента, как она была обнародована.

Напомним, вчера в Swedbank прошли обыски. Шведский банк подозревают в отмывании 135 млрд евро беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и причастности к схемам по отмыванию денег российского происхождения.


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