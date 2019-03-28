Відмивання грошей Януковича: президент Swedbank пішла у відставку через скандал з фінансовими махінаціями

Президент Swedbank пішла у відставку через скандал з фінансовими махінаціями. Фото: Wabx

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Підозри у відмиванні грошей з «панамського архіву» призвели до відставки президента і генерального директора Swedbank Біргітти Бонненсен.

Також Бонненсен підозрюють в порушенні законодавства про інсайдерську торгівлю, повідомляє «Медуза».

Зазначається, що ціпідозри виникли після низки публікацій у ЗМІ Швеції, в яких вказується на зв’язок Swedbank з балтійськими фірмами, які співпрацювали з адвокатським бюро Mossack Fonseca. Вказане бюро підозрюють у створенні офшорних фірм, за допомогою яких політики та бізнесмени відмивали гроші.

Водночас, керівництво Swedbank спростовувало усіляку причетність до відмивання грошей.

Пізніше правоохоронні органи почали підозрювати Swedbank у тому, що його найбільші акціонери отримали інсайдерську інформацію про розслідування до того моменту, як вона була оприлюднена.

Нагадаємо, вчора у Swedbank пройшли обшуки. Шведський банк підозрюють у відмиванні 135 млрд євро екс-президента України Віктора Януковича і причетності до схем з відмивання грошей російського походження.