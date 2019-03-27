Шведські правоохоронці обшукали банк, у якому міг відмивати гроші Віктор Янукович. Фото: BB.lv

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Обшуки у Swedbank, підозрюваному у відмиванні грошей колишнього глави України Віктора Януковича, провели співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю Швеції.

Слідчі дії відбулися за дорученням старшого прокурора. Банк Swedbank шведські правоохоронці підозрюють у відмиванні близько 135 млрд євро, у тому числі грошей Віктора Януковича. Про це 27 березня повідомило AP.

«Обшуки здійснюють співробітники поліції за дорученням старшого прокурора Томаса Лангрота у зв’язку з триваючим попереднім розслідуванням щодо Swedbank», — пише видання.

Нагадаємо, європейський банк Swedbank підозрюють в причетності до схем з відмивання грошей російського походження. Махінації в установі здійснювалися протягом 10 років.

Видання Bloomberg писало, що через цей банк міг відмивати кошти колишній президент України Віктор Янукович, який переховується від правосуддя в Росії. Саме через Swedbank екс-глава держави міг розраховуватися за послуги з американським політтехнологом Полом Манафортом, якого США засудили до тюремного строку через фінансові махінації.