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Шведские правоохранители обыскали банк, в котором мог отмывать деньги Виктор Янукович. Фото: BB.lv

В Швеции обыскали Swedbank, через который Виктор Янукович отмывал деньги

27 мар 2019, 14:53
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Обыски в Swedbank, который подозревают в отмывании денег бывшего главы Украины Виктора Януковича, провели сотрудники Управления борьбы с экономической преступностью Швеции.

Следственные действия произошли по поручению старшего прокурора. Банк Swedbank шведские правоохранители подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе денег Виктора Януковича. Об этом 27 марта сообщило AP.

«Обыски осуществляют сотрудники полиции по поручению старшего прокурора Томаса Лангрота в связи с продолжающимся предварительным расследованием относительно Swedbank», — пишет издание.

Напомним, европейский банк Swedbank подозревают в причастности к схемам по отмыванию денег российского происхождения. Махинации в учреждении осуществлялись в течение 10 лет.

Издание Bloomberg писало, что через этот банк мог отмывать средства бывший президент Украины Виктор Янукович, который скрывается от правосудия в России. Именно через Swedbank экс-глава государства мог рассчитываться за услуги с американским политтехнологом Полом Манафортом, которого в США приговорили к тюремному сроку за финансовые махинации.


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