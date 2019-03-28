Вибори президента — другий тур: останні соцопитування щодо шансів Порошенка, Тимошенко та Зеленського. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n120000-vybory-prezydenta-drugyy-tur-ostanni-socopytuvannya-schodo-shansiv-poroshenka-tymoshenko.html

Ракурс

Вибори президента України, найімовірніше, відбуватимуться в два тури. Соціологи оприлюднили опитування про те, які кандидати у президенти, на думку українців, мають шанси потрапити до другого туру.

Володимир Зеленський може вийти до другого туру, вважає майже 41% опитаних. Також туди можуть потрапити Юлія Тимошенко (38%) і Петро Порошенко (37%). Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

По 6% опитаних громадян вважають, що в другий тур вийдуть Юрій Бойко й Анатолій Гриценко.

Це опитування проводилося 22−27 березень серед 3 тис. респондентів на всій території України, окрім окупованої частини. Похибка вибірки — на рівні 1,8%.

За даними іншого загальнонаціонального соцопитування — від фонду «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), виборці тих самих кандидатів — Зеленського, Порошенка та Тимошенко — впевнені, що їхній кандидат потрапить у другий тур.

Як мотив голосування за осіб, які можуть не увійти до другого туру, опитані називали те, що кандидат належить до певної політсили, за яку виборець голосуватиме на виборах до парламенту.

При цьому 59% громадян не вірять у те, що президентські вибори будуть чесними. У прозорість і законність голосування вірить лише 31% опитаних.

У зміну ситуації у країні на краще завдяки виборам вірять 56% громадян, ще 16% переконані, що жодних змін не відбудеться, а 10% вважають, що стан справ в Україні погіршиться.

Це опитування проводилося 20−26 березня серед 1,6 тис. респондентів по всій Україні, крім анексованого Криму й окупованої частини Донбасу. Статистична похибка не перевищує 3,7%.

Президентські вибори в Україні відбудуться найближчої неділі, 31 березня. Українці обиратимуть главу держави з-поміж 38-ми кандидатів. Напередодні свою кандидатуру зняв представник «Соціалістичної партії» Олександр Мороз.