Президентські вибори: Порошенко вийшов на друге місце рейтингу КМІС, скоротивши розрив із Зеленським / Фото: Ракурс

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Ракурс

У черговому рейтингу чинний президент України Петро Порошенко дещо скоротив відставання від лідера соціологічних опитувань шоумена Володимира Зеленського. За Порошенка цієї неділі готові проголосувати 11,7% серед усіх респондентів та 13,7% серед тих, хто має намір прийти на вибори. Такі результати опитування громадської думки сьогодні оприлюднив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Дослідження тривало з 20 по 26 березня. Згідно з його результатами, кандидатуру Зеленського підтримують 17,8% серед усіх респондентів (та 20,9% тих, хто братиме участь у голосуванні).

Третю позицію посідає Юлія Тимошенко — її кандидатуру у президенти підтримують 8,3% серед усіх та 9,7% тих, хто готовий прийти на виборчі дільниці.

Далі йдуть Юрій Бойко (7,1%), Анатолій Гриценко (5,4%), Олег Ляшко (3,4%) та Ігор Смєшко (2,8%).

Водночас, за тиждень до виборів 24% тих хто, має намір голосувати, ще не визначилися з обраним кандидатом.

«Загалом опитування показало, що виборці явно недостатньо знають про те, за що конкретно несе відповідальність президент, дораховуючи до його зобов’язань те, що до них не входить», — зазначають соціологи.

Наприклад, главі державі приписують функцію встановлення тарифів, рівня зарплат та пенсій. Аналогічні проблеми виникають у виборців щодо окреслення важливих проблем зовнішньої та внутрішньої політики. Соціологи наголошують, що особливо це характерно для виборців Зеленського.

Нагадаємо, загальнонаціональне опитування населення проводилося з 20 по 26 березня серед 1,6 тис. респондентів у всіх областях України, окрім Криму та окупованих територій Донбасу.