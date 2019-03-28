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Вибори президента: трійка лідерів залишається незмінною — Зеленський, Порошенко та Тимошенко. Фото: Ракурс

Вибори президента: Тимошенко зрівнялася з Порошенком в останньому соцопитуванні «Рейтингу» (ІНФОГРАФІКА)

28 бер 2019, 13:22
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Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко лідирують в останньому перед голосуванням рейтингу кандидатів у президенти, оприлюдненому 28 березня соціологічною групою «Рейтинг».

Напередодні виборів президента України найбільше опитаних готові віддати свої голоси за Зеленського — 26,6% серед громадян, які визначилися з вибором і мають намір взяти участь у голосуванні.

Далі йдуть Порошенко та Тимошенко, позиції яких зрівнялися в цьому рейтингу. Згідно з опитуванням, у них по 17,2% голосів громадян, які визначилися з вибором і будуть голосувати.

За ними у рейтингу розмістилися:

  • Анатолій Гриценко — 9,8% голосів;
  • Юрій Бойко — 9,5%;
  • Олег Ляшко — 5,4%;
  • Олександр Вілкул — 4,0%;
  • Ігор Смешко — 3,5%;
  • Руслан Кошулинський — 1,9%.

Вибори президента: в останніх рейтингах Тимошенко зрівнялася з Порошенком. Скріншот дослідження групи "Рейтинг"

При цьому кожен шостий опитаний досі не визначився, кого підтримає на виборах.

Повністю впевнені в своєму кандидаті й обов’язково голосуватимуть за нього 58% опитаних, а 25% із них — не впевнені у своєму виборі, але мають намір взяти участь у голосуванні.

Опитування проводили 22−27 березень серед 3 тис. респондентів у всіх регіонах України, крім окупованих територій. Похибка вибірки становить 1,8%.

Вибори президента: в останніх рейтингах Тимошенко зрівнялася з Порошенком. Скріншот дослідження групи "Рейтинг"

Вибори президента України відбудуться найближчої неділі, 31 березня. У списку кандидатів відучора — 38 осіб, оскільки напередодні з передвиборчої гонки вибув представник «Соціалістичної партії» Олександр Мороз.

Джерело: Ракурс


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