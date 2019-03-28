Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новини Києва: увесь квітень ремонтуватимуть Південний міст і два дні перекриватимуть Поділ. Фото: Известия в Украине

Новини Києва: увесь квітень ремонтуватимуть Південний міст і два дні перекриватимуть Поділ (КАРТА)

28 бер 2019, 13:04
999

Рух транспорту у Києві у квітні зазнає змін: через ремонт буде частково перекрито Південний міст. Також на два дні на Подолі заборонять рух низкою вулиць.

Ремонтні роботи на Південному мості триватимуть з 1 по 28 квітня. Через капітальні роботи над деформаційним швом буде обмежено рух у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе, повідомляється на офіційному «Порталі Києва».

У Подільському районі столиці 6 та 7 квітня буде обмежено рух через проведення 9-го Київського міжнародного півмарафону. Так, у зв’язку з проведенням робіт для організації заходу буде заборонено рух з 5.00 6 квітня до 22.00 7 квітня на вулицях Межигірській, Григорія Сковороди, Петра Сагайдачного та Контрактовій площі.

Заходи міжнародного півмарафону відбуватимуться за двома маршрутами на 21 та 10 км. Довгий маршрут проходитиме через: Контрактову площу, вулицю Петра Сагайдачного, вулицю Ігорівську, вулицю Набережно-Хрещатицьку, Набережне шосе, Гаванський міст, вулицю Набережно-Рибальську, Північний міст, вулиця Труханівську, Парковий міст, Набережне шосе, вулицю Набережно-Хрещатицьку, вулицю Ігорівську, вулицю Петра Сагайдачного, Контрактову площу.

У квітні два дні перекриватимуть Поділ. Фото: kyivhalfmarathon.org

Маршрут на 10 км буде стартувати з Контрактової площі, далі на вулиц, Петра Сагайдачного, потім на естакаду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку, через Гаванський міст, на вулицю Набережно-Рибальську, поворотна Гаванський міст, далі на вулицю Набережно-Хрещатицьку, вулицю Ігорівську, вулицю Петра Сагайдачного та повернення на Контрактову площу.

У квітні два дні перекриватимуть Поділ. Фото: kyivhalfmarathon.org

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Масові арешти в Криму: суд відправив у СІЗО 23 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Російській Федерації суд у Криму заарештував до 15 травня всіх 23 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Мешканців окупованого півострова російські силовики затримали вчора

Новини України
22:55   28 бер

«Справа Курченка»: ЗМІ повідомили, що оточенню Порошенка оголошені підозри, в Генпрокуратурі це заперечують (ДОКУМЕНТ)

Підозри у справі про відмивання грошей екс-президента Януковича оголошені екс-главі АП Борису Ложкіну, чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову та колишній голові Нацбанку Валерії Гонтаревій

Юридичні новини
21:15   28 бер

Справа рук кухаря Путіна: в СБУ «розслідування» про українську приватну військову компанію в Сирії назвали фейком

Російські ЗМІ сьогодні оприлюднили нібито розслідування про російсько-українську приватну військову компанію «Вега», представники якої тренують бійців у Сирії. У СБУ пояснили, що й до чого

Новини України
17:00   28 бер