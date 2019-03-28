Новини Києва: увесь квітень ремонтуватимуть Південний міст і два дні перекриватимуть Поділ. Фото: Известия в Украине

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Рух транспорту у Києві у квітні зазнає змін: через ремонт буде частково перекрито Південний міст. Також на два дні на Подолі заборонять рух низкою вулиць.

Ремонтні роботи на Південному мості триватимуть з 1 по 28 квітня. Через капітальні роботи над деформаційним швом буде обмежено рух у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе, повідомляється на офіційному «Порталі Києва».

У Подільському районі столиці 6 та 7 квітня буде обмежено рух через проведення 9-го Київського міжнародного півмарафону. Так, у зв’язку з проведенням робіт для організації заходу буде заборонено рух з 5.00 6 квітня до 22.00 7 квітня на вулицях Межигірській, Григорія Сковороди, Петра Сагайдачного та Контрактовій площі.

Заходи міжнародного півмарафону відбуватимуться за двома маршрутами на 21 та 10 км. Довгий маршрут проходитиме через: Контрактову площу, вулицю Петра Сагайдачного, вулицю Ігорівську, вулицю Набережно-Хрещатицьку, Набережне шосе, Гаванський міст, вулицю Набережно-Рибальську, Північний міст, вулиця Труханівську, Парковий міст, Набережне шосе, вулицю Набережно-Хрещатицьку, вулицю Ігорівську, вулицю Петра Сагайдачного, Контрактову площу.

Маршрут на 10 км буде стартувати з Контрактової площі, далі на вулиц, Петра Сагайдачного, потім на естакаду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку, через Гаванський міст, на вулицю Набережно-Рибальську, поворотна Гаванський міст, далі на вулицю Набережно-Хрещатицьку, вулицю Ігорівську, вулицю Петра Сагайдачного та повернення на Контрактову площу.