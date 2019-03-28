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Новости Киева: весь апрель будут ремонтировать Южный мост и два дня перекрывать Подол. Фото: Известия в Украине

Новости Киева: весь апрель будут ремонтировать Южный мост и два дня перекрывать Подол (КАРТА)

28 мар 2019, 13:04
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Движение транспорта в Киеве в апреле изменится: из-за ремонта будет частично перекрыт Южный мост. Также на два дня на Подоле запретят движение по ряду улиц.

Ремонтные работы на Южном мосту будут проходить с 1 по 28 апреля. Из-за капитальных работы над деформационным швом будет ограничено движение в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе, сообщается на официальном «Портале Киева».

В Подольском районе столицы 6 и 7 апреля будет ограничено движение из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона. Так, в связи с проведением работ по организации мероприятия будет запрещено движение с 5.00 6 апреля в 22.00 7 апреля на улицах Межигорской, Григория Сковороды, Петра Сагайдачного и Контрактовой площади.

Основные мероприятия международного полумарафона проходить по двум маршрутам на 21 и 10 км. Длинный маршрут будет проходить через: Контрактовую площадь, улицу Петра Сагайдачного, улицу Игоревскую, улицу Набережно-Крещатицкую, Набережное шоссе, Гаванский мост, улицу Набережно-Рыбальскую, Северный мост, Трухановскую, Парковый мост, Набережное шоссе, улицу Набережно-Крещатицкую, улицу Игоревскую, улицу Петра Сагайдачного, Контрактовую площадь.

В апреле два дня будут перекрывать Подол. Фото: kyivhalfmarathon.org

Маршрут на 10 км будет стартовать с Контрактовой площади, далее по улице Петра Сагайдачного, затем по эстакаде с Владимирского спуска, по улице Набережно-Крещатицкой, через Гаванский мост, на улицу Набережно-Рыбальскую, возвращение на Гаванский мост, далее на улицу Набережно-Крещатицкую, улицу Игоревскую, улицу Петра Сагайдачного и возвращение на Контрактовой площади.

В апреле два дня будут перекрывать Подол. Фото: kyivhalfmarathon.org

Источник: Ракурс


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