В Ровно владельца собаки бойцовской породы оштрафовали на 26 тыс. грн за нападение животного на женщину. Фото: 4Lapki.com

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Владельца собаки бойцовской породы, которая напала на женщину в подъезде многоэтажки, суд обязал уплатить 16,6 тыс. и 10 тыс. материального ущерба пострадавшей и оплатить ее расходы на правовую помощь.

Указанное решение местного суда представитель владельца стаффордширского терьера обжаловал в Ровенском апелляционном суде и требовал признать вину его подзащитного недоказанной, сообщает пресс-служба «Судебной власти Украины».

Впрочем, коллегия судей пришла к выводу, что владелец собаки не придерживался правил выгула собак, согласно которым он должен был создать безопасные условия для окружающих людей. Именно это нарушение привело к причинению вреда потерпевшей. Таким образом, апелляционный суд оставил приговор местного суда почти без изменений. Был увеличен только размер судебного сбора, который должен оплатить владелец собаки: с 704,8 грн до 1057,8 грн.

Отметим, что инцидент с нападением стаффордширского терьера произошел в октябре 2015 года в многоэтажке в центре Ровно. Владелец терьера выпустил собаку в подъезд без намордника и поводка. Собака напала на женщину, которая находилась в подъезде. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с компрессионным переломом тела.