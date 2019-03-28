Лидер радикальной партии Олег Ляшко, фото: Newsname

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Ракурс

Среди крупнейших доноров Радикальной партии выявлен ряд частных лиц, перечислявших суммы, которые, вероятно, значительно превышают их доходы.

Речь идет о средствах в размере десятков тысяч гривен, сообщает общественное движение «Чесно», чьи аналитики проанализировали финансовый отчет партии.

В четвертом квартале 2018 года общий бюджет Радикальной партии составил более 66 млн грн. Из этой суммы 80% составили взносы частных лиц. В течение 2016−2017 годов доля частного финансирования политсилы составляла всего 2%, однако в октябре прошлого года количество частных вкладов начало значительно расти.

Отмечается, что от разных людей в один и тот же день поступали одинаковые суммы. Например, 10 декабря 2018 года десять человек из Запорожья перечислили по 99 тыс. грн.

Аналитики заметили, что суммы, которые частные лица перечисляли Радикальной партии, обычно повторялись. Так, 99 тыс. грн перечисляли 65 раз, по 49,5 тыс. грн — 52 раза, по 14 тыс. грн — 50 раз.

В частности член фракции Радикальной партии в Верховной Раде Сергей Рыбак 22 декабря совершил 10 переводов на сумму 49 тыс. грн.

118 тыс. грн в пользу партии Олега Ляшко пожертвовала жительница города Вишневое Киевской области Наталия Эристави, которая на своем веб-сайте называет себя «белым магом» и «потомственной ясновидящей».

Руководитель кировоградской школы-интерната I-III ступеней, лицея «Сокол» Сергей Сторчаус пожертвовал почти 50 тыс. грн, его сын Виталий Сторчаус, заведующий сектором по вопросам архивного дела районного совета Кропивницкого, еще 40 тыс. грн.

Студентка Наталья Соколик, которая до октября 2018 года работала кассиром торгового зала на автозаправке, а затем, судя по резюме на одном из сайтов, искала работу секретаря с зарплатой в 10 тыс. грн, уже в декабре перечислила политсиле 99 тыс. грн. Впоследствии 49 тыс. грн ей вернули.

Интересно, что в комментарии движению «Честно» она заявила, что точно не помнит перечисленную сумму.

«Я перечисляла 50 тысяч. А может и 99, — отметила Соколик. — Надо пересмотреть квитанции».

Перечислили средства Радикальной партии и два доверенных лица кандидата в президенты самовыдвиженца Руслана Ригованова — предприниматель Олеся Белецкая из Горишних Плавней (около 100 тыс. грн) и житель города Днепра Андрей Шлагин (149 тыс. грн).

Отмечается, что все доноры, с которыми удалось связаться движению «Честно», подтвердили факт совершения ими переводов.

Напомним, Ляшко недавно рассказал, о чем может вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своей победы на нынешних президентских выборах.