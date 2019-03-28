Древнеримский фаст-фуд: в Помпеях обнаружили фреску с изображением заведения быстрого питания

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Ракурс

Изображение древнеримского фаст-фуд-бара или заведения быстрого питания — термополии, в котором свыше 2 тыс. лет назад подавали горячую пищу с вином и пряностями, обнаружили на фреске в Помпеях. Хорошо сохранившуюся фреску нашли во время археологических раскопок на территории пятого района в древнем римском городе, развалины которого находятся в пределах современной коммуны Помпеи в регионе Кампания, недалеко от Неаполя.

Изображением 2000-летней реликвии поделился в Instagram исследователь Массимо Оссана.

Десятки других термополий были найдены по всему археологическом парке, который до сих пор остается закрытым для общественности. В термополиях обычно питались бедные жители города, которые редко имели средства для приготовления пищи в своем доме. Типичное меню включало грубый хлеб с соленой рыбой, печеный сыр, чечевицу и вино. Термополии были размещены в маленьких помещениях, которые выходили на улицу прилавком. Блюда разогревались с помощью больших чанов, встроенных в прилавок, и грелись на огне. Посетители ели стоя.

Напомним, в феврале археологи обнаружили в этом районе Помпей фреску с изображением героя древнегреческого мифа Нарцисса. Помпеи были разрушены в 79 году извержением вулкана, в результате чего погибли более 2 тыс. человек. Руины города были открыты в 16 веке, а первые раскопки здесь начались в 1748 году.