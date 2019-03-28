Давньоримський фаст-фуд: у Помпеях виявили фреску із зображенням закладу швидкого харчування віком 2 тис. років

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Ракурс

Зображення давньоримського фаст-фуд-бару або закладу швидкого харчування — термополії, в якій понад 2 тис. років тому подавали гарячу їжу з вином та прянощами, виявили на фресці у Помпеях. Добре збережену фреску знайшли під час археологічних розкопок на території п’ятого району у стародавньому римському місті, руїни якого знаходяться в межах сучасної комуни Помпеї в регіоні Кампанія, неподалік від Неаполя.

Зображенням 2000-річної реліквії поділився в Instagram дослідник Массімо Оссана.

Десятки інших термополій були знайдені по всьому археологічному парку, який і досі залишається не доступним для громадськості. У термополіях зазвичай харчувалися бідніші мешканці міста, які рідко мали засоби для приготування їжі у своєму будинку. Типове меню включало грубий хліб з солоною рибою, печений сир, сочевицю і вино. Термополії були розміщені у маленьких приміщеннях, які виходили на вулицю прилавком. Страви розігрівалися за допомогою великих чанів, вбудованих в прилавок, які грілися на вогні. Відвідувачі їли стоячи.

Нагадаємо, у лютому археологи виявили у цьому районі Помпеїв фреску із зображенням героя давньогрецького міфу Нарциса. Помпеї були зруйновані у 79 році виверженням вулкану, внаслідок чого загинуло понад 2 тис. осіб. Руїни міста були відкриті у 16 столітті, а перші розкопки тут почалися у 1748 році.