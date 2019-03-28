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Телефонуй 102: як запобігти порушенням під час голосування на виборах президента. Фото: ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Телефонуй 102: як запобігти порушенням під час голосування на виборах президента (ВІДЕО)

28 бер 2019, 12:02
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Як реагувати на порушення під час виборів, як голосувати не за місцем реєстрації та чому важливо захищати своє виборче право розповідається у серії інформаційно-просвітницьких відео-роликів.

Громадянська мережа «Опора» оприлюднила серію роликів про вибори та програму «Вибори навиворіт», в яких роз’яснюються права виборців, повідомляється на сайті проекту.

У першому відеоролику йдеться проте, що порушення під час виборів є таким самим злочином, як, наприклад, угон машини. Таким чином, і реакція на них повинна бути однаковою: якщо про крадіжку ви повідомляєте у поліцію, то й про порушення під час голосування також потрібно говорити.

У наступному ролику акцентується увага на те, що видача бюлетеня без перевірки паспорту є порушенням, про яке також варто повідомляти правоохоронців або громадські організації.

Додамо, що з початку тижня правоохоронці чергують у посиленому режимі, а день виборів всі виборчі дільниці будуть охоронятися цілодобово. Поліцейські будуть супроводжувати процес передачі бюлетенів від окружних виборчих дільниць до територіальних, і далі до дільничних виборчих комісій.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головну посаду у державі претендує 39 кандидатів. До трійки лідерів входять Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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