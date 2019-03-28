Звони 102: как предотвратить нарушения во время голосования на выборах президента. Фото:

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Ракурс

Как реагировать на нарушения во время выборов, как голосовать не по месту регистрации и почему важно защищать свое избирательное право рассказывается в серии информационно-просветительских видеороликов.

Гражданская сеть «Опора» обнародовала серию роликов о выборах и программу «Выборы наизнанку», в которых разъясняются права избирателей, сообщается на сайте проекта.

В первом видеоролике говорится о том, что нарушения на выборах являются таким же преступлением, как, например, угон машины. Таким образом, и реакция на них должна быть одинаковой: если о краже вы сообщаете в полицию, то и о нарушениях в ходе голосования также нужно информировать правоохранителей.

В следующем ролике акцентируется внимание на том, что выдача бюллетеня без проверки паспорта является нарушением, о котором также следует сообщать в правоохранительные органы или общественные организации.

Добавим, что с начала недели правоохранители дежурят в усиленном режиме, а день выборов все избирательные участки будут охраняться круглосуточно. Полицейские будут сопровождать процесс передачи бюллетеней от окружных избирательных участков в территориальные и далее в участковые избирательные комиссии.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главную должность в государстве претендует 39 кандидатов. В тройку лидеров входят Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.