В Крыму до 15 мая бросили в СИЗО девять крымских татар, еще трое задержаны в Ростове. Фото: Крымская солидарность

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В оккупированном Крыму после вчерашних массовых обысков и задержаний по так называемому «делу Хизб ут-Тахрир» представитель подконтрольной РФ следственной группы подтвердил, что, кроме арестованных девяти крымских татар на полуострове, задержаны еще трое в российском Ростове — Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

Задержанные крымские татары являются гражданскими журналистами, которые вели трансляции в ходе обысков. Также Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО. Об этом пишет «Крымская солидарность».

«Вчера во время обыска их не было дома, дальнейшее их местонахождение было неизвестно. Всего по делу вчера было задержано 20 человек. Остается неизвестным местонахождение Эдема Ячикова», — сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Напомним, по так называемому «делу Хизб ут-Тахрир» вчера до 15 мая были арестованы девять человек: Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтнабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фархат Базаров, Сервер Газиев, Сейран Муртаза и Эрфан Османов.

Сегодня подконтрольный РФ суд будет избрать меру пресечения для остальных задержанных.