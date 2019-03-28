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Ракурс
Олег Ляшко, фото: «Википедия»

Выборы-2019: Ляшко рассказал, что обсудит с Путиным в случае победы (ВИДЕО)

28 мар 2019, 11:29
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что готов вести переговоры для достижения мира и возвращения оккупированных территорий с кем угодно, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным, в случае своей победы на нынешних президентских выборах.

Такое заявление Ляшко озвучил в эфире телеканала ICTV.

Впрочем, он считает, что говорить с Путиным не о чем, пока российские войска находятся на территории Украины.

«Только об одном — чтобы они ушли отсюда», — подчеркивает Ляшко

Касаясь вопроса Будапештского меморандума, который предоставлял Украине гарантии безопасности, Ляшко заявил, что планирует все время поднимать этот вопрос в случае избрания его на пост президента. Политик отметил, что большинство подписантов Будапештского меморандума до сих пор живы, поэтому он предлагает пригласить их в Киев и организовать конференцию по результатам соблюдения этого документа.

«Господа президенты, расскажите нам, что вы имели в виду, когда в 94-м году подписывали Будапештский меморандум, потому что сегодняшние ваши преемники говорят, что это не обязательный к исполнению документ», — отмечает Ляшко.

Напомним, в январе на съезде Радикальной партии в Киеве Ляшко предложил восстановить в Украине смертную казнь. По мнению политика, это наказание должно распространяться на такие преступления как коррупция, государственная измена и терроризм.

Источник: Ракурс


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