Вибори-2019: Ляшко розповів, що обговорить з Путіним у разі перемоги (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n119984-vybory-2019-lyashko-rozpoviv-scho-obgovoryt-z-putinym-u-razi-peremogy-video.htmlРакурс
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що готовий вести переговори щодо досягнення миру та повернення окупованих територій з ким-завгодно, зокрема й з президентом РФ Володимиром Путіним, у випадку своєї перемоги на цьогорічних президентських виборах.
Таку заяву Ляшко озвучив в ефірі телеканалу ICTV.
Втім, він вважає, що говорити з Путіним немає про що, доки російські війська перебувають на території України.
«Лише про одне — щоб вони пішли звідси», — зазначає Ляшко
Торкаючись питання Будапештського меморандуму, котрий надавав Україні гарантії безпеки, Ляшко заявив, що планує весь час піднімати це питання у випадку обрання його на посаду президента. Політик зазначив, що більшість підписантів Будапештського меморандуму досі живі, тому він пропонує запросити їх до Києва й організувати конференцію за результатами дотримання цього документу.
«Панове президенти, розкажіть нам, що ви мали на увазі, коли в 94-му році підписували Будапештський меморандум, тому що сьогоднішні ваші наступники кажуть, що це не обов’язковий до виконання документ», — наголошує Ляшко.
Нагадаємо, у січні на з’їзді Радикальної партії в Києві Ляшко запропонував відновити в Україні смертну кару. На думку політика, це покарання має поширюватися на такі злочини як корупція, державна зрада та тероризм.