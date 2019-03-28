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Ракурс
Олег Ляшко, фото: «Викіпедія»

Вибори-2019: Ляшко розповів, що обговорить з Путіним у разі перемоги (ВІДЕО)

28 бер 2019, 11:29
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що готовий вести переговори щодо досягнення миру та повернення окупованих територій з ким-завгодно, зокрема й з президентом РФ Володимиром Путіним, у випадку своєї перемоги на цьогорічних президентських виборах.

Таку заяву Ляшко озвучив в ефірі телеканалу ICTV.

Втім, він вважає, що говорити з Путіним немає про що, доки російські війська перебувають на території України.

«Лише про одне — щоб вони пішли звідси», — зазначає Ляшко

Торкаючись питання Будапештського меморандуму, котрий надавав Україні гарантії безпеки, Ляшко заявив, що планує весь час піднімати це питання у випадку обрання його на посаду президента. Політик зазначив, що більшість підписантів Будапештського меморандуму досі живі, тому він пропонує запросити їх до Києва й організувати конференцію за результатами дотримання цього документу.

«Панове президенти, розкажіть нам, що ви мали на увазі, коли в 94-му році підписували Будапештський меморандум, тому що сьогоднішні ваші наступники кажуть, що це не обов’язковий до виконання документ», — наголошує Ляшко.

Нагадаємо, у січні на з’їзді Радикальної партії в Києві Ляшко запропонував відновити в Україні смертну кару. На думку політика, це покарання має поширюватися на такі злочини як корупція, державна зрада та тероризм.

Джерело: Ракурс


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