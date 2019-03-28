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Протести в Шарлоттсвіллі: американець зізнався у вбивстві дівчини, яка виступала проти націоналістів. Фото: ИноСМИ

Протести в Шарлоттсвіллі: американець зізнався у вбивстві дівчини, яка виступала проти націоналістів

28 бер 2019, 11:14
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Американець Джеймс Філдс зізнався у вбивстві учасниці акції протесту проти білих націоналістів в США Хізер Хейєр. Філдс повідомив, що скоїв його на грунті ненависті.

Присяжні визнали винним Філдса у вбивстві першого ступеня і ще за дев’ятьма пунктами звинувачення, повідомляє «Голос Америки».

Очікується, що вирок Філдсу суд винесе 3 липня, обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Філдс уклав угоду зі слідством і визнав свою провину у 29 епізодах з 30-ти. Зазначається, що підозрюваний не зізнався в скоєнні злочину, за який передбачено смертельну кару.

Нагадаємо, в Шарлоттсвіллі усерпні 2017 року відбулася хода білих націоналістів. Також в той день пройшла акція протесту проти маршу. Тоді Філдс на автомобілі на великій швидкості в’їхав у натовп протестуючих, внаслідок чого загинула Хейзер, ще 19 осіб були поранені.


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