Протесты в Шарлоттсвилле: американец признался в убийстве девушки, выступающей против националистов. Фото: ИноСМИ

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Американец Джеймс Филдс признался в убийстве участницы акции протеста против белых националистов в США Хизер Хейер. Филдс признался, что совершил его на почве ненависти.

Присяжные признали виновным Филдса в убийстве первой степени и еще по девяти пунктам обвинения, сообщает «Голос Америки».

Ожидается, что приговор Филдсу суд вынесет 3 июля, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Ранее Филдс заключил сделку со следствием и признал свою вину в 29 эпизодах из 30-ти. Отмечается, что подозреваемый не признался в совершении преступления, за которое предусмотрена смертельная казнь.

Напомним, в Шарлоттсвилле в августе 2017 года состоялось шествие белых националистов. Также в тот день прошла акция протеста против марша. Тогда Филдс на автомобиле на большой скорости въехал в толпу протестующих, в результате чего погибла Хейзер, еще 19 человек были ранены.