Найрадикальніші обіцянки: Ляшко замахнувся повернути смертну кару й конкурувати з Ілоном Маском

Виступ Ляшка на з'зді радикалів, фото — Твіттер Є.Солонини

https://racurs.ua/ua/n117082-nayradykalnishi-obicyanky-lyashko-zamahnuvsya-povernuty-smertnu-karu.html

Racurs.ua

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко 21 січня на з’їзді цієї політичної сили запропонував відновити в Україні смертну кару за корупцію, державну зраду і тероризм.

Про це написав у Твіттері журналіст Євген Солонина, який був присутнім на з’їзді партії у Києві.

«Я знаю радикальний спосіб боротьби з корупцією та її вирішення! Вважаю, що в цей надзвичайний період, в якому ми живемо, Україна має повне право відновити смертну кару», — кидався гучними заявами Ляшко.

Він запропонував розстріляти на Хрещатику десятьох корупціонерів, аби «всі інші сказали своїм онукам, щоб вони не брали хабарі».

Крім того, Ляшко обіцяв повернути народу все награбоване корупціонерами і «зробити зарплати, як у Німеччині».

Після з’їзду на брифінгу головний радикал продовжив роздавати обіцянки. Зокрема, він сказав, що енергоносії стануть дешевшими за рахунок власного видобутку газу та використання альтернативних джерел — сонця, торфу і дров.

Озвучив Ляшко й намір розвивати екологічне автомобілебудування. За його словами, найближчим часом він планує зустрітися з Ілоном Маском, аби запропонувати йому налагодити виробництво українських електромобілів.

Нагадаємо, що сьогодні Ляшка висунули кандидатом у президенти на з’їзді Радикальної партії.