Падіння російського БТР-80 в Абхазії: опубліковано відео наслідків аварії. Фото: Вымпел-В

https://racurs.ua/ua/n117081-padinnya-rosiyskogo-btr-80-v-abhaziyi-opublikovano-video-naslidkiv-incydentu.html

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Наслідки падіння російського БТР-80 у горах окупованої Росією Абхазії зняли на відео та оприлюднили в мережі.

Російський бронетранспортер можна й досі побачити на місці аварії — в ущелині на дні річки. Відео з місця пригоди поширили у Facebook.

Падіння сталося через обвал ґрунту під однією з військових машин. Внаслідок падіння бронетранспортера загинули троє російських військових строкової служби. Ще двоє дістали поранення.

Інцидент із БТР-80 стався ще 18 січня під час проїзду гірською дорогою до пункту постійної дислокації російських військ, але відомо про це стало лише сьогодні.

Нагадаємо, в 2008 році Абхазію та Північну Осетію окупувала Росія. У цих регіонах було створено військові бази РФ.