Падение российского БТР-80 в Абхазии: опубликовано видео последствий аварии. Фото: Вымпел-В

https://racurs.ua/n117081-padenie-rossiyskogo-btr-80-v-abhazii-opublikovano-video-posledstviy-incidenta.html

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Последствия падения российского БТР-80 в горах оккупированной Россией Абхазии сняли на видео.

Российский бронетранспортер можно до сих пор увидеть на месте происшествия — в ущелье на дне реки. Видео с места происшествия распространили в Facebook.

Падение произошло из-за обвала грунта под одной из военных машин. В результате падения бронетранспортера погибли трое российских военных срочной службы. Еще двое получили ранения.

Инцидент с БТР-80 произошел еще 18 января во время проезда по горной дороге к пункту постоянной дислокации российских войск, но стало известно об этом только сегодня.

Напомним, в 2008 году Абхазия и Северная Осетия были оккупированы Россией. В этих регионах созданы военные базы РФ.