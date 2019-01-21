ПАСЕ лишила Украину мест в регламентных комитетах

https://racurs.ua/n117080-pase-lishila-ukrainu-mest-v-reglamentnyh-komitetah.html

Racurs.ua

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 21 января, изменило правила формирования комитетов. Это привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который занимается снятием санкций c России.

Такое решение принял руководящий орган ПАСЕ. В регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей Европейского суда по правам человека не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Но прежде в этих комитетах не было такого ограничения, их состав формировали по предложениям политических групп, пишет «Европейская правда».

В регламентном комитете было четверо украинцев: Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет разрабатывал изменения в регламент, которые должны были снять санкционное давление с России.

Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что было решено просто обнулить список, сейчас в Украине ноль мест в регламентном комитете. Из-за новых правил потеряли места в комитетах также представители ряда других государств.

Арьев выразил уверенность, что все эти изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

Напомним, что ПАСЕ в четверг, 24 января, проведет срочные дебаты по агрессии РФ в Азовском море и Керченском проливе.