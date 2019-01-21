Самые радикальные обещания: Ляшко замахнулся вернуть смертную казнь и конкурировать с Илоном Маском

Выступление Ляшко на съезде радикалов, фото Твиттер Е.Солонины

https://racurs.ua/n117082-radikalnye-obeschaniya-lyashko-zamahnulsya-vernut-smertnuu-kazn-ustanovit-nemeckie-zarplaty.html

Racurs.ua

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко 21 января на съезде этой политсилы предложил возобновить в Украине смертную казнь за коррупцию, государственную измену и терроризм.

Об этом написал в Твиттере журналист Евгений Солонина, который присутствовал на съезде партии в Киеве.

«Я знаю радикальный способ борьбы с коррупцией и ее решение! Считаю, что в этот чрезвычайный период, в котором мы живем, Украина имеет полное право восстановить смертную казнь», — бросался громкими заявлениями Ляшко.

Он предложил расстрелять на Крещатике десять коррупционеров, чтобы «все остальные сказали своим внукам, чтобы они не брали взятки».

Кроме того, Ляшко обещал вернуть народу все награбленное коррупционерами и «сделать зарплаты, как в Германии».

После съезда на брифинге главный радикал продолжил раздавать обещания. В частности, он сказал, что энергоносители подешевеют за счет собственной добычи газа и использования альтернативных источников — солнца, торфа и дров.

Озвучил Ляшко и намерение развивать экологическое автомобилестроение. По его словам, в ближайшее время он намерен встретиться с Илоном Маском, чтобы предложить ему наладить производство украинских электромобилей.

Напомним, что сегодня Ляшко выдвинули кандидатом в президенты на съезде Радикальной партии.