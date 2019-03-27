ФСБ задержала более 20 активистов, Украина просит поддержки Евросоюза

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Ракурс

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Крыму 20 человек, подозреваемых в участии в запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Эфэсбэшники называют массовые облавы на крымских татар «специальной операцией», а задержанных — членами и главарями «Хизб ут-Тахрир», сообщают росинформагентства со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ на оккупированном полуострове.

Микрорайон «Кукурузное поле» в поселке Строгановка близ Симферополя пока полностью оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, на выезде установлены блокпосты с проверкой машин и паспортным контролем. Журналист российской «Новой газеты» Антон Наумлюк сообщил в Фейсбук, что сотрудники ФСБ и полиции обошли все дома, взламывали те, в которых никого не было дома, осматривали их без разрешения суда.

ФСБ утверждает, что все задержанные сегодня крымские татары совершали «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата», а также стремились «разрушить институты светского общества» и свергнуть насильственным путем действующую власть. Оккупанты утверждают, что задержанные распространяли террористическую идеологию.

Спецслужба утверждает, что во время обысков изъяли запрещенные в РФ материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации.

В то же время правозащитник Эдем Семедляев в эфире телеканала «Прямий» утверждает, что россияне задержали 24 человека. «Это в основном активисты „Крымской солидарности“, которые постоянно посещали суды и помогали семьям арестованных», — рассказал Семедляев.

В связи с массовыми облавами на крымских татар Украина апеллирует и к Европейскому Союзу. Посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Твиттер рассказал, что дипломаты проинформировали европейских партнеров об ужасном наступлении на права человека и требуют решительной реакции.

Кроме того, Главное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар.

Ранее «Ракурс» сообщал о реакции руководителя Меджлиса крымскотатарского народа и украинского МИД на беспрецедентные обыски и задержания в Крыму.