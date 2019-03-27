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ФСБ задержала более 20 активистов, Украина просит поддержки Евросоюза

Облава в Крыму: ФСБ задержала более 20 активистов, Украина просит поддержки Евросоюза (ФОТО)

27 мар 2019, 14:35
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Федеральная служба безопасности РФ задержала в Крыму 20 человек, подозреваемых в участии в запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Эфэсбэшники называют массовые облавы на крымских татар «специальной операцией», а задержанных — членами и главарями «Хизб ут-Тахрир», сообщают росинформагентства со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ на оккупированном полуострове.

Микрорайон «Кукурузное поле» в поселке Строгановка близ Симферополя пока полностью оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, на выезде установлены блокпосты с проверкой машин и паспортным контролем. Журналист российской «Новой газеты» Антон Наумлюк сообщил в Фейсбук, что сотрудники ФСБ и полиции обошли все дома, взламывали те, в которых никого не было дома, осматривали их без разрешения суда.

ФСБ задержала более 20 активистов, Украина просит поддержки Евросоюза

ФСБ утверждает, что все задержанные сегодня крымские татары совершали «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата», а также стремились «разрушить институты светского общества» и свергнуть насильственным путем действующую власть. Оккупанты утверждают, что задержанные распространяли террористическую идеологию.

Спецслужба утверждает, что во время обысков изъяли запрещенные в РФ материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации.

ФСБ задержала более 20 активистов, Украина просит поддержки Евросоюза

В то же время правозащитник Эдем Семедляев в эфире телеканала «Прямий» утверждает, что россияне задержали 24 человека. «Это в основном активисты „Крымской солидарности“, которые постоянно посещали суды и помогали семьям арестованных», — рассказал Семедляев.

В связи с массовыми облавами на крымских татар Украина апеллирует и к Европейскому Союзу. Посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Твиттер рассказал, что дипломаты проинформировали европейских партнеров об ужасном наступлении на права человека и требуют решительной реакции.

Кроме того, Главное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар.

Ранее «Ракурс» сообщал о реакции руководителя Меджлиса крымскотатарского народа и украинского МИД на беспрецедентные обыски и задержания в Крыму.

ФСБ задержала более 20 активистов, Украина просит поддержки Евросоюза

Источник: Ракурс


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