Облава в Криму: ФСБ затримала понад 20 активістів, Україна просить підтримки Євросоюзу

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Федеральна служба безпеки РФ затримала в Криму 20 осіб, яких підозрюють в участі у забороненій в Росії релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Феесбешники називають масові облави на кримських татар «спеціальної операцією», а затриманих — членами і ватажками «Хізб ут-Тахрір», повідомляють росінформагентства з посиланням на прес-службу управління ФСБ на окупованому півострові.

Мікрорайон «Кукурудзяне поле» у селищі Строганівка поблизу Сімферополя наразі повністю оточений співробітниками правоохоронних органів, на виїзді встановлені блокпости з перевіркою машин і паспортним контролем. Журналіст російської «Новой газеты» Антон Наумлюк повідомив у Фейсбук, що співробітники ФСБ і поліції обійшли всі будинки, зламували ті, у яких нікого не було вдома, оглядали їх без дозволу суду.

ФСБ переконує, що усі затримані сьогодні кримські татари здійснювали «антиконституційну діяльність, засновану на доктрині створення всесвітнього халіфату», а також прагнули «зруйнувати інститутів світського суспільства» і повалити насильницьким шляхом чинну владу. Окупанти переконують, що затримані поширювали терористичну ідеологію.

Спецслужба стверджує, що під час обшуків вилучили заборонені в РФ матеріали «Хізб ут-Тахрір», засоби зв’язку та електронні носії інформації.

Водночас правозахисник Едем Семедляєв в ефірі «Прямого» стверджує, що росіяни затримали 24 особи. «Це в основному активісти „Кримської солідарності“, які постійно відвідували суди і допомагали сім’ям заарештованих», — розповів Семедляєв.

У зв’язку з масовими облавами на кримських татар Україна апелює й до Європейського Союзу. Посол України в ЄС Микола Точицький у Твіттер розповів, що дипломати проінформували європейських партнерів про жахливий наступ на права людини та вимагають рішучої реакції.

Крім того, Головне управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар.

Раніше «Ракурс» повідомляв про реакцію керівника Меджлісу кримськотатарського народу та українського МЗС на безпрецедентні обшуки та затримання в Криму.