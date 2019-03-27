Окупанти затримали 15 кримських татар після масових обшуків на півострові

https://racurs.ua/ua/n119932-fsb-zatrymala-15-krymskyh-tatar-pislya-masovyh-obshukiv-u-krymu.html

Ракурс

Під час сьогоднішніх обшуків в будинках кримських татар на окупованому півострові російські силовики затримали щонайменше 15 осіб.

Ситуацію відстежує у Фейсбук громадське об'єднання «Кримська солідарність», яке інформує про обставини обшуків і затриманих внаслідок слідчих дій окупантів активістів кримськотатарського населення.

Відомо, що силовики затримали і повезли до управління ФСБ в Сімферополі Шабана Умерова, Рустема Сейтхалілова, Різа Ізетова, Фархада Базарова, Джеміля Гафарова, Сейран Муртазу, Аліма Керімова, Тофіка Абдулгазіева, Біляла Аділова, Меджита Абдурахманова, Акіма Керімова, Рустема Шейхалієва, Сейтвелі Сейтабдіева, Яшара Муедінова, Акіма Бекірова.

Під час обшуку в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя затримали двох осіб, які прийшли підтримати своїх співвітчизників, а саме Ескендера Мамутова та Еміля Зіядінова. Перед цим біля будинку, в якому проводився обшук, відбулася бійка між російськими силовиками і жителями Кам’янки.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порівняв сьогоднішні події в Криму із облавами сталінських чекістів.

«Сьогоднішнє вторгнення є актом найбільш масового порушення прав людини в окупованому Криму, скоєного окупантами за один день», — заявив Чубаров.

Йому відомі випадки підкидання кримчанам заборонених предметів і книг.

В МЗС України заявили рішучий протест у зв’язку із незаконними обшуками помешкань та затриманнями. Київ впевнений, що новою хвилею репресій Москва відповідає на п’яту річницю ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність України».

В МЗС заявляють, що приводом для каральних акцій ФСБ використовує так звану «справу Хізб-ут-Тахрір», яка вже використовувалася для фабрикування справ проти активістів. У Києві не виключають, що сьогоднішні події можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар і закликають світ належно відреагувати на затримання.