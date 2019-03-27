Весняний сніг затримається в Україні до 28 березня. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n119931-snig-zatrymaietsya-v-ukrayini-do-28-bereznya-socmereji-jartuut-pro-posadku-kartopli.html

Ракурс

Сніг у березні вже стає традицією в Україні. Сьогодні вночі засипало снігом північні, центральні та західні області. Жителі Києва, Черкас, Луцька, Тернополя й інших міст публікують у соцмережах фото та відео засніжених вулиць, вітають одне одного з першим весняним снігом і жартують про городні роботи: мовляв, сніг снігом, а картоплю саджати треба.

«Цікаво, комунальники хоч знали про сніг? Чи вони, як я, погоду не глянули і такі: „Опля“! Благо, не так, як у 2013-му?», — коментують погоду користувачі соцмереж, згадуючи події шестирічної давнини, коли наприкінці березня Україну накрили потужні снігопади, спричинивши колапс на дорогах.

Хоча наразі сніг швидко тане через плюсову температуру повітря, 27−28 березня синоптики ще обіцяють снігові опади у частині областей України, зокрема на півночі, сході та в центрі країни.

Сьогодні, 27 березня, практично в усіх регіонах України дощитиме і йтиме мокрий сніг, очікується похолодання та пориви вітру 15−20 м/с. На сході температура повітря вдень становитиме +9 градусів, на заході та півночі буде від 5 до 10 градусів тепла, у центрі температура не перевищуватиме +8 градусів.

У Києві та Київській області сьогодні вдень очікується мокрий сніг, сильний вітер і хмарність. Температура повітря не перевищуватиме +5 градусів, повідомили у Київміськдержадміністрації (КМДА), посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

А вже на вихідні, 30−31 березня, до України повернеться тепло — за прогнозами синоптиків, температура підвищиться до +14 градусів.