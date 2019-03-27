Суд виніс вирок патрульній, яка знущалась із п’яного чоловіка. Фото: News DKS

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Співробітник патрульної поліції з міста Суми отримала умовний термін за знущання над чоловіком.

Зарічний районний суд Сум 26 березня ухвалив обвинувальний вирок стосовно колишньої патрульної поліцейської, яка навесні минулого року фізично знущалася над чоловіком. Жінка обвинувачувалася у порушенні ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє «Судова влада України».

Патрульній призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах пов’язані з виконанням функцій представника влади строком на три роки. Також порушницю позбавили звання лейтенанта поліції, вона вже звільнена з посади інспектора роти батальйону управління патрульної поліції в Сумській області.

На судовому засіданні було доведено те, що співробітник патрульної поліції умисно вчинила дії, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, і такі її дії супроводжувались болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого.

Нагадаємо, навесні 2018 року прокуратура Сум відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції. Це сталося після того, як в інтернеті оприлюднили відео, на якому двоє правоохоронців знущаються над чоловіком.

Свідком резонансної події став місцевий мешканець. З вікна свого будинку він зняв відео того, як чоловік і жінка знущаються над чоловіком, який без взуття сидить на лавці біля будинку. На кадрах видно, як правоохоронці б’ють громадянина, наступають берцями на пальці ніг чоловіка. При цьому той зовсім не чинив опору правоохоронцям та не проявляв агресії.

Експерти згодом встановили, що потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.