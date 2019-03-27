Суд вынес приговор патрульной, которая издевалась над пьяным мужчиной. Фото: News DKS

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Сотрудник патрульной полиции из города Сумы получила условный срок за издевательства над мужчиной.

Заречный районный суд Сум 26 марта вынес обвинительный приговор в отношении бывшей патрульной полицейской, которая весной прошлого года физически издевалась над мужчиной. Женщина обвинялась в нарушении ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Патрульной назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах связанные с выполнением функций представителя власти сроком на три года. Также нарушительницу лишили звания лейтенанта полиции, она уже уволена с должности инспектора роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области.

На судебном заседании было доказано то, что сотрудник патрульной полиции умышленно совершила действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ей прав и полномочий, и такие ее действия сопровождались мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего.

Напомним, весной 2018 года прокуратура Сум открыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции. Это произошло после того, как в интернете обнародовали видео, на котором два правоохранителя издеваются над мужчиной.

Свидетелем резонансного происшествия стал местный житель. Из окна своего дома он снял видео того, как мужчина и женщина издеваются над мужчиной, который без обуви сидит на скамейке возле дома. На кадрах видно, как правоохранители избивают гражданина, наступают берцами на пальцы ног мужчины. При этом тот вовсе не оказывал сопротивления правоохранителям и не проявлял агрессии.

Эксперты впоследствии установили, что пострадавший получил легкие телесные повреждения.