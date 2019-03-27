Весенний снег задержится в Украине до 28 марта. Фото: pixabay

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Ракурс

Снег в марте уже становится традицией в Украине. Сегодня ночью засыпало снегом северные, центральные и западные области. Жители Киева, Черкасс, Луцка, Тернополя и других городов публикуют в соцсетях фото и видео заснеженных улиц, поздравляют друг друга с первым весенним снегом и шутят об огородных работах: мол, снег снегом, а картофель сажать надо.

«Интересно, коммунальщики хоть знали о снеге? Или они, как я, погоду не посмотрели и такие: „Опля“! Благо, не так, как в 2013-м?», — комментируют погоду пользователи соцсетей, вспоминая события шестилетней давности, когда в конце марта Украину накрыли мощные снегопады, вызвав коллапс на дорогах.

Хотя сейчас снег быстро тает из-за плюсовой температуры воздуха, 27−28 марта синоптики еще обещают снежные осадки в части областей Украины, а именно на севере, востоке и в центре страны.

Сегодня, 27 марта, практически во всех регионах Украины будут идти дожди и мокрый снег, ожидается похолодание и порывы ветра 15−20 м/с. На востоке температура воздуха днем составит +9 градусов, на западе и севере будет от 5 до 10 градусов тепла, в центре температура не будет превышать +8 градусов.

В Киеве и Киевской области сегодня днем ожидается мокрый снег, сильный ветер и облачность. Температура воздуха не будет превышать +5 градусов, сообщили в Киевгоргосадминистрации (КГГА), ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

А уже в выходные, 30−31 марта, в Украину вернется тепло — по прогнозам синоптиков, температура поднимется до +14 градусов.