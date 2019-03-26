Погода в Украине 27 марта. Фото: Наше місто

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Погода в Украине 27 марта будет прохладной и облачной в большинстве областей страны. В восточных и центральных регионах синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.

Температура воздуха на территории многих областей снизится. Ночью прогнозируется 1−2° мороза, днем ​​3−6° тепла, лишь на юге столбики термометров поднимутся до 7−10° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 27 марта будет прохладной и облачной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 3−5° выше нуля. В течение суток синоптики прогнозируют мокрый снег.

В Львове 27 марта будет солнечно, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет составлять 0−2° мороза, днем ​​поднимется до 4−6° выше нуля.

Погода в Днепре 27 марта будет облачной, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега днем. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​6−8° тепла.

В Харькове в среду, 27 марта, будет облачно и тепло. Синоптики прогнозируют дожди в течение дня. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем ​​поднимется до 7−9° выше нуля.

Погода в Одессе 27 марта будет облачной, ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем ​​- 7−9° выше нуля.

Метеорологи прогнозируют слабые магнитные бури завтра в Киеве. Сильнее бури будут ощущаться во второй половине дня.