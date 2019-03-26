Погода в Україні 27 березня. Фото: Наше Місто

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Погода в Україні 27 березня буде прохолодною та хмарною у більшості областей країни. У східних та центральних регіонах синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг.

Температура повітря на території багатьох областей знизиться. Вночі прогнозується 1−2° морозу, вдень 3−6° тепла, лише на півдні стовпчики термометрів піднімуться до 7−10° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 27 березня буде прохолодною та хмарною. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3−5° вище нуля. Протягом доби синоптики прогнозують мокрий сніг.

У Львові 27 березня буде сонячно, опади не очікуються. Температура повітря вночі складатиме 0−2° морози, вдень підніметься до 4−6 вище нуля.

Погода у Дніпрі 27 березня буде хмарною, синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу вдень. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень 6−8° тепла.

У Харкові у середу, 27 березня, буде хмарно та тепло. Синоптики прогнозують дощі протягом доби. Температура повітря вночі складатиме 2−4° тепла, а вдень підніметься до 7−9° вище нуля.

Погода в Одесі 27 березня буде хмарною, очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом протягом доби. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 3−5° тепла, а вдень — 7−9° вище нуля.

Метеорологи прогнозують слабкі магнітні бурі завтра у Києві. Найбільше бурі відчуватимуться у другій половині доби.