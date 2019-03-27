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Ракурс
Оккупанты задержали 15 крымских татар после массовых обысков на полуострове

ФСБ задержала 15 крымских татар после массовых обысков в Крыму

27 мар 2019, 11:50
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Во время сегодняшних обысков в домах крымских татар на оккупированном полуострове российские силовики задержали по меньшей мере 15 человек.

Ситуацию отслеживает в Фейсбук общественное объединение «Крымская солидарность», которое информирует об обстоятельствах обысков и задержанных в результате следственных действий оккупантов активистах крымскотатарского населения.

Известно, что силовики задержали и увезли в управление ФСБ в Симферополе Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Риза Изетова, Фархада Базарова, Джемиля Гафарова, Сейран Муртазу, Алима Керимова, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адилова, Меджита Абдурахманова, Акима Керимова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтабдиева, Яшара Муединова, Акима Бекирова.

Во время обыска в микрорайоне Каменка Симферополя задержали двух человек, которые пришли поддержать своих соотечественников, а именно Эскендера Мамутова и Эмиля Зиядинова. Перед этим у дома, в котором проводился обыск, произошла драка между российскими силовиками и жителями Каменки.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил сегодняшние события в Крыму с облавами сталинских чекистов.

«Сегодняшнее вторжение является актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных оккупантами в один день», — заявил Чубаров.

Ему известны случаи подбрасывания крымчанам запрещенных предметов и книг.

В МИД Украины заявили решительный протест в связи с незаконными обысками домов и задержаниями крымских татар. Киев уверен, что новой волной репрессий Москва отвечает на пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины».

В МИД заявляют, что поводом для карательных акций ФСБ использует так называемое «дело Хизб ут-Тахрир», которое уже использовалась для фабрикации дел против активистов. В Киеве не исключают, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар и призывают мир должным отреагировать на задержания.

Источник: Ракурс


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