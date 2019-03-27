Во время весеннего призыва на военную службу хотят призвать более 18 тыс. лиц. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n119945-vesenniy-prizyv-v-ukraine-kabmin-povysil-kolichestvo-prizyvnikov-na-srochnuu-slujbu-dokument.html

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Во время весеннего призыва 2019 года на срочную службу призовут более 18,7 тыс. человек.

В рамках весенней кампании значительно повышено количество призывников на срочную военную службу. Об этом идет речь в распоряжении Кабинета министров, которое 27 марта опубликовало издание «РБК-Украина».

Ожидается, что весной призовут 18 тыс. 752 лица. В Вооруженные силы Украины отправят служить 9 тыс. лиц, а в Национальную гвардию — 5 тыс. 152 призывника. Еще 4 тыс. призывников поступят в Государственную пограничную службу, а 600 юношей необходимы на службе в Государственной спецслужбе транспорта.

В Кабмине подсчитали, что весенняя кампания обойдется почти в 74 млн грн. Такая сумма утверждена на заседании правительства.

Как известно, весенний призыв в 2019 году должен начаться с 1 апреля и продлиться до 30 июня.

Напомним, осенью 2018 года по результатам призыва на срочную военную службу в войска отправили 17 тыс. 620 призывников. Прошлогодний призыв длился не два месяца, как всегда, а три. Власти объяснили это тем, что была увеличена численность призывников для комплектования подразделений Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.