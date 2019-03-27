Під час весняного призову на військову службу хочуть призвати понад 18 тис. осіб. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n119945-vesnyanyy-pryzov-v-ukrayini-kabmin-pidvyschyv-kilkist-pryzovnykiv-na-strokovu-slujbu-dokument.html

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Під час весняного призову 2019 року на строкову службу призвуть понад 18,7 тис. осіб.

У рамках весняної кампанії значно підвищено кількість призовників на строкову військову службу. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів, яке 27 березня опублікувало видання «РБК-Україна».

Очікується, що навесні призвуть 18 тис. 752 осіб. До Збройних сил України відправлять служити 9 тис. осіб, а до Національної гвардії — 5 тис. 152 призовників. Ще 4 тис. призовників надійдуть до Державної прикордонної служби, а 600 юнаків необхідні на службі в Державній спецслужбі транспорту.

У Кабміні підрахували, що весняна кампанія обійдеться майже в 74 млн грн. Така сума затверджена на засіданні уряду.

Як відомо, весняний призов у 2019 році повинен розпочатися з 1 квітня та тривати до 30 червня.

Нагадаємо, восени 2018 року за результатами призову на строкову військову службу до війська відправили 17 тис. 620 призовників. Минулорічний призов тривав не два місяці, як завжди, а три. Влада пояснила це тим, що була збільшена чисельність призовників для комплектування підрозділів Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.