Під час мітингу в Інгушетії, фото: 66.ru

https://racurs.ua/ua/n119944-mityng-v-ingushetiyi-proty-zminy-kordonu-na-koryst-chechni-zakinchyvsya-sutychkamy-z-policiieu.html

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Мирний мітинг у столиці Республіки Інгушетія (РФ) Магасі, котрий тривав понад добу, закінчився після зіткнень з поліцією.

Мітингувальники виступали проти ухвалення місцевим парламентом нового закону про референдуми в республіці, котрий допускає зміну її кордонів без консультацій з народом, а також вимагали відставки глави республіки Юнус-Бека Євкурова та розпуску парламенту. Про це повідомляє «Російська служба BBC».

Восени минулого року керівники Інгушетії та Чечні домовилися змінити кордон між своїми республіками. В результаті до Чечні відійде частина Сунженського району Інгушетії.

Після цього в Інгушетії періодично виникають акції протесту проти цієї угоди.

Цього разу акція протесту розпочалася 26 березня, вона була узгоджена з владою, але після її закінчення люди не стали розходитися і залишилися на площі. За повідомленнями російських ЗМІ, вночі залишалися 2 тис. осіб.

За словами учасників акції, сьогодні вранці сталися дві сутички з поліцією. На відео з місця інциденту видно, що учасники мітингу, зокрема, кидали в силовиків стільці, принесені напередодні, щоб посадити старійшин, і розмахували палицями.

За однією з версій події, зіткнення почалися після того, як учасники акції протесту спробували прорватися в будівлю місцевої телекомпанії.

Пізніше ситуація заспокоїлася, мітинг завершився після того, як місцева влада пообіцяла узгодити новий через п’ять днів. Частина активістів пішла в напрямку федеральної траси Ростов-на-Дону — Баку. Наразі траса перекрита.

Друге читання законопроекту про референдуми було заплановане на кінець березня, але через протести його відкликали на доопрацювання.

В Магасе продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии. Демонстранты приняли резолюцию, в которой потребовали немедленной отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. По разным оценкам, митинг собрал от 30 до 40 тысяч человек. https://t.co/qgoq5fgNGDpic.twitter.com/kGl5eT4A9l — Грани.Ру (@GraniTweet) 26 березня 2019 р.

Нагадаємо, торік акції протесту в Інгушетії супроводжувалися стріляниною і евакуацією депутатів.