Во время митинга в Ингушетии, фото: 66.ru

https://racurs.ua/n119944-miting-v-ingushetii-protiv-izmeneniya-granicy-v-polzu-chechni-zakonchilsya-stychkami-s-policiey.html

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Длившийся более суток мирный митинг в столице Республики Ингушетия (РФ) Магасе закончился после столкновений с полицией.

Митингующие выступали против принятия местным парламентом нового закона о референдумах в республике, допускающего изменение ее границ без консультаций с народом, а также требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова и роспуска парламента. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Осенью прошлого года власти Ингушетии и Чечни договорились изменить границу между своими республиками. В результате к Чечне отойдет часть Сунженского района Ингушетии.

После этого в Ингушетии периодически возникают акции протеста против этого соглашения.

В этот раз акция протеста началась 26 марта. Она была согласована с властями, но после ее окончания люди не стали расходиться и остались на площади. По сообщениям российских СМИ, ночью оставались 2 тыс. человек.

По словами участников акции, сегодня утром произошли две стычки с полицией. На видео с места инцидента видно, что митингующие, в частности, бросали в силовиков стулья, принесенные накануне, чтобы усадить старейшин, и размахивали палками.

По одной из версий произошедшего, столкновения начались после того, как участники акции протеста попытались прорваться в здание местной телекомпании.

Позже ситуация успокоилась, митинг завершился после того, как местные власти пообещали согласовать новый спустя пять дней. Части активистов пошла в сторону федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку. В настоящий момент трасса перекрыта.

Второе чтение законопроекта о референдумах было запланировано на конец марта, но из-за протестов его отозвали на доработку.

В Магасе продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии. Демонстранты приняли резолюцию, в которой потребовали немедленной отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. По разным оценкам, митинг собрал от 30 до 40 тысяч человек. https://t.co/qgoq5fgNGDpic.twitter.com/kGl5eT4A9l — Грани.Ру (@GraniTweet) 26 березня 2019 р.

Напомним, в прошлом году акции протеста в Ингушетии сопровождались стрельбой и эвакуацией депутатов.