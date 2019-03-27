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Ракурс
Нарушения гражданских прав украинцев в лидерах среди обращений к омбудсмену

Нарушения гражданских прав украинцев в лидерах среди обращений к омбудсмену (ИНФОГРАФИКА)

27 мар 2019, 13:51
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Свыше 58% обращений украинцев к уполномоченному Верховной Рады по правам человека затрагивают нарушения гражданских прав. Об этом говорится в докладе омбудсмена о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине.

В частности, в документе указано, что 58,02% (более 20 тыс. обращений) касаются нарушений гражданских прав, еще 12,04% - социальных, 7,53% - политических, 7,32% - экономических прав. Кроме этого, 2,69% обращений к омбудсмену связаны с нарушением прав детей, а 6,45% - нарушениями личных прав.

«Осведомленность граждан о своих правах все еще остается низкой. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения, которых в 2018 году было свыше 25 тыс.», — говорится в докладе омбудсмена.

Права человека: почти 60% обращений к омбудсмену связаны с нарушениями гражданских прав

Также в документе указано, что большинство жалоб внутренне перемещенных лиц — более 65% - касаются нарушений их социальных прав. В обращениях относительно прав ребенка преобладают жалобы на попечение и заботу родителей, а относительно прав военнослужащих — жалобы на несвоевременную выплату пенсий и ненадлежащий перерасчет пенсий.

Нарушения гражданских прав украинцев в лидерах среди обращений к омбудсмену

Напомним, ранее сегодня из доклада омбудсмена также стало известно, что госучреждения использовали почту ukr.net для обмена информацией, содержащей персональные данные граждан. В то же время, согласно постановлению правительства, должностные лица должны использовать для служебной переписки исключительно электронные ящики, которые находятся в доменной зоне GOV.UA или .УКР.

Источник: Ракурс


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