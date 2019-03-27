Права людини: майже 60% звернень до омбудсмена стосуються порушень громадянських прав

Майже 60% звернень до омбудсмена стосуються порушень громадянських прав українців

https://racurs.ua/ua/n119943-mayje-60-zvernen-do-ombudsmena-stosuutsya-porushen-gromadyanskyh-prav-ukrayinciv-infografika.html

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Понад 58% звернень українців до уповноваженого Верховної Ради з прав людини стосуються порушень громадянських прав. Про це йдеться у доповіді омбудсмена щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Зокрема, у документі вказано, що 58,02% (понад 20 тис. звернень) стосуються порушень громадянських прав, ще 12,04% - соціальних, 7,53% - політичних, 7,32% - економічних прав. Окрім цього, 2,69% звернень до омбудсмена пов’язані з порушенням прав дітей, а 6,45% - порушення особистих прав.

«Обізнаність громадян про свої права все ще залишається низькою. Про це свідчать численні звернення, яких у 2018 році було понад 25 тис.», — йдеться у доповіді омбудсмена.

Також у документі зазначено, що більшість скарг внутрішньо переміщених осіб — понад 65% - стосуються порушень їхніх соціальних прав. У зверненнях щодо прав дитини переважають скарги на піклування та турботу батьків, а щодо прав військовослужбовців — скарги на несвоєчасну виплату пенсій та неналежний перерахунок пенсій.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що держустанови використовували пошту ukr.net для обміну інформацією, що містить персональні дані громадян. Водночас, згідно з постановою уряду, посадові особи повинні використовувати для службового листування виключно електронні скриньки, які перебувають у доменній зоні GOV.UA або .УКР.