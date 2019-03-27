Поблизу Золотого ЗСУ знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних, фото — скріншот відео

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Поблизу населеного пункту Золоте у Луганській області воїни операції Об'єднаних сил (ООС) знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних.

Відповідне відео удару ООС оприлюднив у Фейсбук офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він відзначив, що на одній з позицій в районі Золотого російсько-окупаційні війська систематично провокували воїнів ООС обстрілами з озброєння, забороненого мінськими угодами.

Позицію, по якій вдарили ЗСУ поблизу Золотого, ворог облаштував у будинках цивільних, вигнавши їх з домівок.

«Окопи, бліндажі і траншеї вирили безпосередньо між будинками і звідти обстрілювали українські війська», — прокоментував Штефан відео.

ЗСУ спланували операцію, щоб дати адекватну відповідь, і воїни 54-ї ОМБр при підтримці бойової групи К-2 знищили позицію. За даними розвідки, окупанти втратили трьох осіб, чотирьох поранено.

На початку лютого Штефан оприлюднив кадри удару, під час якого ліквідували спостережний пост окупантів і трьох бойовиків ЛДНР. Кадри зняли з безпілотника, який, ймовірно, корегував вогонь ЗСУ.

На відео, викладеному у жовтні 2018 року, видно, як українські військові скидають з БПЛА на позиції окупантів осколково-фугасні снаряди.