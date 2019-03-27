На Донбасі ЗСУ знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних — відео ударуhttps://racurs.ua/ua/n119942-na-donbasi-zsu-znyschyly-pozyciu-boyovykiv-vlashtovanu-u-budynkah-cyvilnyh-video-udaru.htmlРакурс
Поблизу населеного пункту Золоте у Луганській області воїни операції Об'єднаних сил (ООС) знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних.
Відповідне відео удару ООС оприлюднив у Фейсбук офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він відзначив, що на одній з позицій в районі Золотого російсько-окупаційні війська систематично провокували воїнів ООС обстрілами з озброєння, забороненого мінськими угодами.
Позицію, по якій вдарили ЗСУ поблизу Золотого, ворог облаштував у будинках цивільних, вигнавши їх з домівок.
«Окопи, бліндажі і траншеї вирили безпосередньо між будинками і звідти обстрілювали українські війська», — прокоментував Штефан відео.
ЗСУ спланували операцію, щоб дати адекватну відповідь, і воїни 54-ї ОМБр при підтримці бойової групи К-2 знищили позицію. За даними розвідки, окупанти втратили трьох осіб, чотирьох поранено.
На початку лютого Штефан оприлюднив кадри удару, під час якого ліквідували спостережний пост окупантів і трьох бойовиків ЛДНР. Кадри зняли з безпілотника, який, ймовірно, корегував вогонь ЗСУ.
На відео, викладеному у жовтні 2018 року, видно, як українські військові скидають з БПЛА на позиції окупантів осколково-фугасні снаряди.