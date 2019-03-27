Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Поблизу Золотого ЗСУ знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних, фото — скріншот відео

На Донбасі ЗСУ знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних — відео удару

27 бер 2019, 13:37
999

Поблизу населеного пункту Золоте у Луганській області воїни операції Об'єднаних сил (ООС) знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних.

Відповідне відео удару ООС оприлюднив у Фейсбук офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він відзначив, що на одній з позицій в районі Золотого російсько-окупаційні війська систематично провокували воїнів ООС обстрілами з озброєння, забороненого мінськими угодами.

Позицію, по якій вдарили ЗСУ поблизу Золотого, ворог облаштував у будинках цивільних, вигнавши їх з домівок.

«Окопи, бліндажі і траншеї вирили безпосередньо між будинками і звідти обстрілювали українські війська», — прокоментував Штефан відео.

ЗСУ спланували операцію, щоб дати адекватну відповідь, і воїни 54-ї ОМБр при підтримці бойової групи К-2 знищили позицію. За даними розвідки, окупанти втратили трьох осіб, чотирьох поранено.

На початку лютого Штефан оприлюднив кадри удару, під час якого ліквідували спостережний пост окупантів і трьох бойовиків ЛДНР. Кадри зняли з безпілотника, який, ймовірно, корегував вогонь ЗСУ.

На відео, викладеному у жовтні 2018 року, видно, як українські військові скидають з БПЛА на позиції окупантів осколково-фугасні снаряди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибори-2019: у МЗС назвали країну, з якої розпочнеться голосування

Через різницю в часових поясах голосування на цьогорічних виборах президента розпочнеться в Австралії, а завершиться у Сан-Франциско (США). Усі закордонні дільниці будуть відкриті з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країни, де вони розташовані

Світові новини
18:49

«Впав на мороз»: один із кандидатів передумав йти у президенти (ЗАЯВА)

Кандидат у президенти та колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що просить не вважати його кандидатом у президенти через підготовку фальсифікацій результатів виборів

Новини України
17:53

Право власності на окупованих територіях: РФ практикує націоналізацію врожаю, примусове виселення і конфіскацію майна

Росія за допомогою маріонеткових сепаратистських утворень на окупованих територіях Донбасу та анексованого Криму запровадила низку ноу-хау щодо права на власність громадян

Новини України
16:08