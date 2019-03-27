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На Донбассе ВСУ уничтожили позицию боевиков, обустроенную в домах гражданских, фото — скриншот видео

На Донбассе ВСУ уничтожили позицию боевиков, обустроенную в домах гражданских — видео удара

27 мар 2019, 13:37
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Вблизи населенного пункта Золотое в Луганской области воины операции Объединенных сил (ООС) уничтожили позицию боевиков, устроенную в домах гражданских.

Соответствующее видео удара ООС обнародовал в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он отметил, что на одной из позиций в районе Золотого российско-оккупационные войска систематически провоцировали воинов ООС обстрелами из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Позицию, по которой ударили ВСУ вблизи Золотого, враг обустроил в домах гражданских, изгнав их из них.

«Окопы, блиндажи и траншеи вырыли непосредственно между домами и оттуда обстреливали украинские войска», — прокомментировал Штефан видео.

ВСУ спланировали операцию, чтобы дать адекватный ответ, и воины 54-й ОМБр при поддержке боевой группы К-2 уничтожили позицию. По данным разведки, противник потерял трех человек, четверо ранены.

В начале февраля Штефан обнародовал кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост оккупантов и трех боевиков ЛДНР. Кадры сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ.

На видео, выложенном в октябре 2018 года, видно, как украинские военные сбрасывают с БПЛА на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды.

Источник: Ракурс


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