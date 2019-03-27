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Катастрофа MH17. Фото: Украинская правда

Катастрофа рейса MH17: Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ

27 мар 2019, 13:26
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Переговоры о сбитии в 2014 году самолета Boeing 777 (Боинг) «Малайзийских авиалиний» начали Нидерланды и Австралия с Российской Федерацией.

Амстердам и Канберра планируют добиться справедливости в вопросе катастрофы рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек. Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок во время встречи с журналистами в Сиднее, 27 марта сообщает Reuters.

По его словам, состоялась встреча правительств России, Нидерландов и Австралии. Стороны обсудили вопрос о виновности за падение пассажирского авиалайнера. Деталей встречи чиновник не раскрыл.

«Мы не можем подробно останавливаться на процессе, поскольку конфиденциальность имеет решающее значение, но я могу сказать — мы остаемся настроенными добиться правды, справедливости и ответственности», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что осенью 2018 года представители России и Нидерландов провели неафишируемые переговоры касательно ответственности по катастрофе авиарейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Напомним, родственники 55 погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» рейса МН17 подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Москва свою причастность к сбитию самолета в небе над оккупированной Донецкой областью не признает и пытается свалить вину на Украину.


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