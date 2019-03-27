Незаконный вылет Бойко и Медведчука в РФ будут расследовать у Луценко. Фото: Vladtime

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Незаконный вылет оппозиционеров Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию, произошедший 22 марта, станет основанием для возбуждения уголовного производства Генеральной прокуратурой.

Будут расследоваться действия служащих Государственной авиационной и Пограничной служб, которые позволили самолету с указанными лицами пересечь украинско-российскую границу вопреки запрету, заявил на сегодняшнем заседании правительства генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, производство о незаконном пересечении границы с РФ будет зарегистрировано сегодня.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что необходимо установить, кто конкретно из украинских чиновников позволил нарушить украинское законодательство о запрете авиасообщения с Россией и «создать такой комфорт для людей, которые вели переговоры в Москве с премьером страны-агрессора Медведевым».

«Мы знаем, какие они вели переговоры в Москве — антиукраинские», — заявил глава МВД.

Как известно, встреча Бойко и Медведчука с Медведевым состоялась 22 марта в резиденции последнего в российских Горках. Там также присутствовал глава правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. В Москву оппозиционеры летели из киевского аэропорта «Жуляны» и так же вернулись обратно, хотя с 2014 года из-за российской агрессии против Украины авиасообщение между странами запрещено.