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Ракурс
Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области

Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области (ФОТО)

27 мар 2019, 13:05
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) показали, как защищают государственные объекты в Киевской области. Зенитная ракетная бригада в эти дни проводит тактические учения по воздушному прикрытию важных государственных объектов.

О проведении учений сообщила 27 марта пресс-служба воздушного командования «Центр».

«Зенитчики получают чрезвычайно полезый практический опыт, исполняя нормативы по боевой работе», — отметили военные.

Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области

В частности, во время учений отрабатывают задачи по усилению охраны и обороны позиций, совершают марш-бросок на новую позицию с одновременным отражением удара противника с воздуха, ведут противовоздушные бои.

Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области

«Ракурс» сообщал, что в ноябре 2018 года на админгарнице с Крымом состоялись ракетные стрельбы по отражению воздушного удара. Военные отработали слаженность всех элементов многоэшелонированной противовоздушной обороны страны и определили, в каком направлении модернизировать зенитно-ракетные комплексы. Аналогичные учения проводили и вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области

Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области

Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области

Источник: Ракурс


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