Украинская ПВО показала, как защищает государственные объекты в Киевской области

https://racurs.ua/n119939-ukrainskaya-pvo-pokazala-kak-zaschischaet-gosudarstvennye-obekty-v-kievskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Силы противовоздушной обороны (ПВО) показали, как защищают государственные объекты в Киевской области. Зенитная ракетная бригада в эти дни проводит тактические учения по воздушному прикрытию важных государственных объектов.

О проведении учений сообщила 27 марта пресс-служба воздушного командования «Центр».

«Зенитчики получают чрезвычайно полезый практический опыт, исполняя нормативы по боевой работе», — отметили военные.

В частности, во время учений отрабатывают задачи по усилению охраны и обороны позиций, совершают марш-бросок на новую позицию с одновременным отражением удара противника с воздуха, ведут противовоздушные бои.

«Ракурс» сообщал, что в ноябре 2018 года на админгарнице с Крымом состоялись ракетные стрельбы по отражению воздушного удара. Военные отработали слаженность всех элементов многоэшелонированной противовоздушной обороны страны и определили, в каком направлении модернизировать зенитно-ракетные комплексы. Аналогичные учения проводили и вблизи линии соприкосновения на Донбассе.