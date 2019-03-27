Обвал здания произошел в Киеве. Фото: grivna.ks.ua

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Обвал здания случился в украинской столице на территории железнодорожной станции «Киев-Петровка».

На строительстве бетонные плиты придавили трех женщин, которые на момент чрезвычайного происшествия находились в помещении. Несчастный случай произошел 27 марта около 10.50. Об этом сообщает «Информатор».

Прибывшие на место происшествия спасатели достали пострадавших из-под завалов. Две женщины получили травмы, их срочно госпитализировали. Третья пострадавшая отделалась легким испугом.

По информации издания, ранее в обрушенном здании находилась станция техобслуживания. Недавно здесь начались строительные работы, планировалось достроить второй этаж на старых бетонных плитах. Причину несчастного случая установит следствие.

Напомним, в феврале часть дороги в Киеве провалилась вследствие аварии водопровода. ЧП произошло на улице Народного Ополчения в направлении Севастопольской площади.