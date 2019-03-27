Обвал здания произошел в Киеве, под бетонными плитами оказались три женщины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119938-obval-zdaniya-proizoshel-v-kieve-pod-betonnymi-plitami-okazalis-tri-jenschiny-foto-video.htmlРакурс
Обвал здания случился в украинской столице на территории железнодорожной станции «Киев-Петровка».
На строительстве бетонные плиты придавили трех женщин, которые на момент чрезвычайного происшествия находились в помещении. Несчастный случай произошел 27 марта около 10.50. Об этом сообщает «Информатор».
Прибывшие на место происшествия спасатели достали пострадавших из-под завалов. Две женщины получили травмы, их срочно госпитализировали. Третья пострадавшая отделалась легким испугом.
По информации издания, ранее в обрушенном здании находилась станция техобслуживания. Недавно здесь начались строительные работы, планировалось достроить второй этаж на старых бетонных плитах. Причину несчастного случая установит следствие.
Напомним, в феврале часть дороги в Киеве провалилась вследствие аварии водопровода. ЧП произошло на улице Народного Ополчения в направлении Севастопольской площади.