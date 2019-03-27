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Обвал будівлі стався у Києві. Фото: grivna.ks.ua

Обвал будівлі стався у Києві, бетонні плити впали на трьох жінок (ФОТО, ВІДЕО)

27 бер 2019, 12:52
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Обвал будівлі стався в українській столиці на території залізничної станції «Київ-Петрівка».

На будівництві бетонні плити придавили трьох жінок, які на момент надзвичайної події знаходилися в приміщенні. Нещасний випадок стався 27 березня близько 10.50. Про це повідомляє «Інформатор».

Рятувальники, які прибули на місце події, дістали постраждалих з-під завалів. Двоє жінок дістали травми, їх терміново госпіталізували. Третя постраждала відбулася легким переляком.

За інформацією видання, раніше в обваленій будівлі знаходилася станція техобслуговування. Нещодавно тут розпочалися будівельні роботи, планувалося добудувати другий поверх на старих бетонних плитах. Причину нещасного випадку встановить слідство.

Обвал будівлі стався у Києві. Фото: Інформатор

Обвал будівлі стався у Києві

Обвал будівлі стався у Києві

Нагадаємо, у лютому частина дороги в Києві провалилася внаслідок аварії водопроводу. Надзвичайна подія сталася на вулиці Народного ополчення у напрямку Севастопольської площі.


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