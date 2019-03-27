Дмитро Язов, фото: Technical Sergeant Bob Simons

https://racurs.ua/ua/n119937-zlochyny-proty-ludyanosti-sud-u-lytvi-zaochno-zasudyv-kolyshnogo-ministra-oborony-srsr.html

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Вільнюський окружний суд Литви заочно засудив до десяти років тюремного ув’язнення колишнього міністра оборони СРСР 94-річного Дмитра Язова.

Його звинувачують у злочинах проти людяності і військових злочинах, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Суд розглядав справу про події 13 січня 1991 року у Вільнюсі — спробу радянського керівництва силою повернути до складу СРСР Литву, котра проголосила незалежність ще в березні 1990 року. Кульмінацією цих дій був штурм телецентру у Вільнюсі, жертвами якого стали 15 осіб — 14 захисників телецентру і один боєць спецпідрозділу «Альфа».

Язова звинувачують у створенні наприкінці 1990 року організованої групи зі 160-ти військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР. За даними звинувачення, до створення групи також були причетні нині покійні керівники СРСР — очільник МВС Борис Пуго, голова КДБ Володимир Крючков і секретар ЦК КПРС Олег Шенін.

Загалом звинувачення пред’явлені 67-ми громадянам Росії, України та Білорусії, більшості — заочно. Перед судом постали затриманий у Литві в 2014 році офіцер Юрій Мель і колишній начальник Служби ракетно-артилерійського озброєння 107-ї мотострілецької дивізії Геннадій Іванов, котрий проживає у Вільнюсі. Іванова вже засудили у чотирьох років позбавлення волі, вирок Мелю ще не оголошено.

Язов очолював Міноборони СРСР з травня 1987 року по серпень 1991 року. Учасник ДКНС, звільнений з посади і заарештований після провалу спроби держперевороту в СРСР.

Нагадаємо, нещодавно Трибунал ООН за звинуваченням у військових злочинах і геноциді засудив до довічного ув’язнення колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича.