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Дмитрий Язов, фото: Technical Sergeant Bob Simons

Преступления против человечности: суд в Литве заочно осудил бывшего министра обороны СССР

27 мар 2019, 12:48
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Вильнюсский окружной суд Литвы заочно приговорил к десяти годам тюремного заключения бывшего министра обороны СССР 94-летнего Дмитрия Язова.

Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях, сообщает агентство «Интерфакс».

Суд рассматривал дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе — попытке советского руководства силой вернуть в состав СССР Литву, провозгласившую независимость еще в марте 1990 года. Кульминацией этих действий был штурм телецентра в Вильнюсе, жертвами которого стали 15 человек — 14 защитников телецентра и один боец спецподразделения «Альфа».

Язова обвиняют в создании в конце 1990 года организованной группы из 160-ти военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР. По данным обвинения, к созданию группы также были причастны ныне покойные руководители СССР — глава МВД Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин.

В целом обвинения предъявлены 67-ми гражданам России, Украины и Белоруссии, большинству — заочно. Перед судом предстали задержанный в Литве в 2014 году офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, бывший начальник Службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-ой мотострелковой дивизии. Иванова уже приговорили у четырем годам лишения свободы, приговор Мелю еще не оглашен.

Язов возглавлял Минобороны СССР с мая 1987 года по август 1991 года. Участник ГКЧП, уволен с должности и арестован после провала попытки госпереворота в СССР.

Напомним, недавно Трибунал ООН по обвинению в военных преступлениях и геноциде засудил к пожизненному заключению бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.


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